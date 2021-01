Radja Nainggolan boos op Inter-coach Antonio Conte: “Hij gaf me 8 minuten speeltijd en zei dat ik schuldig was aan alles”

Radja Nainggolan haalt in de Italiaanse pers uit naar Inter-coach Antionio Conte. Onze landgenoot kwam dit seizoen bij Inter amper 45 minuten aan de bak en werd opnieuw uitgeleend aan zijn ex-club Cagliari. Hij vindt dat Conte hem geen kans heeft gegeven om te laten zien wat hij kan.

De 32-jarige middenvelder maakt het seizoen dus af Cagliari, de nummer 15 van de Serie A, maar wilde eerst nog iets kwijt over de coach van Inter. “Hij is een geweldige coach, maar heeft me gekwetst”, zegt hij aan het Italiaanse Corrière dello Sport over Antonio conte.

“Ik mocht slechts acht minuten invallen en daarna gaf hij aan dat ik voor alles verantwoordelijk was. Hij gaf mij de schuld, maar wat kon ik in acht minuten doen? Ik ben toen geen controverse gestart en doe dat nu ook niet. Ik zeg alleen hoe het ging. Ik heb geen enkele training gemist en kwam nooit een minuut te laat.”

Over welke wedstrijd Nainggolan het precies heeft is niet duidelijk. Inter staat overigens tweede in de Serie A, een punt achter rivaal AC Milan, terwijl Cagliari pas op de 15e plaats staat.