Waarom het opnieuw lang wachten kan zijn op de uitslag in cruciale Senaatsverkiezing in Georgia

“De verkiezing die Joe Biden pas écht de sleutels van de macht in handen kan geven.” Zo wordt de Senaatsverkiezing in de Amerikaanse staat Georgia dinsdag overal omschreven. Maar wie vol spanning uitkijkt naar de uitslag, houdt zijn adem best niet in: het kan – net als bij de presidentsverkiezingen in november – lang wachten zijn op de uitslag.

In de zogeheten runoff election nemen de Democratische uitdagers Jon Ossoff en Raphael Warnock het op tegen de zittende Republikeinse senatoren David Perdue en Kelly Loeffler. Een gevolg van het feit dat geen van de kandidaten in deze twee verkiezingsraces een meerderheid van 50 procent of meer kon halen bij de verkiezingen in november.

“Met een verkiezing zo nipt als deze, denk ik dat het erg zal lijken op de presidentsverkiezingen”, waarschuwt professor Anthony Madonna van de Universiteit van Georgia. Ter herinnering: de Amerikaanse media riepen Joe Biden toen pas na vier dagen uit tot winnaar. Want ja, ook nu mogen briefstemmen die de afgelopen weken al werden ingediend pas geteld worden nadat het laatste stembureau de deuren heeft gesloten. Dat gebeurt om 19 uur plaatselijke tijd, of in België om 1 uur in de nacht van dinsdag op woensdag.

Bovendien kan zich ook nu hetzelfde fenomeen voordoen als in november, waarbij één kandidaat vroeg een grote voorsprong lijkt te hebben, maar zijn of haar achterstand vervolgens wegwerkt als de briefstemmen geteld worden. Een recordaantal van meer dan 3 miljoen mensen bracht al op voorhand zijn stem uit.

Peilingen

De peilingen wijzen op een nek-aan-nekrace in beide verkiezingen. Joe Biden haalde de staat bij de presidentsverkiezingen binnen met nog geen 12.000 stemmen meer dan president Donald Trump. De resultaten zijn erg belangrijk, aangezien ze bepalen welke partij de meerderheid in de Senaat verovert. Voor de Democraten is dat cruciaal om het beleid van president Joe Biden goedgekeurd te krijgen. Bij een Republikeinse meerderheid kunnen zij de regering dwarsbomen.