Frank Vercauteren moet wel in quarantaine, getransfereerde spelers niet: wat is het verschil?

Moeten getransfereerde spelers nu wel of niet in quarantaine? Wie uit een rode zone komt en daar bij zijn vorige club getest werd, moet in België opnieuw getest worden. Zijn die tests negatief dan is quarantaine niet nodig volgens de Pro League op voorwaarde dat de persoon uit een gecontroleerde omgeving komt. Voetbalclubs over heel Europa testen regelmatig hun spelers en creëren dus zo’n omgeving. De clubs uit de Jupiler Pro League moeten zich dus niet meteen zorgen maken over hun nieuwe aanwinsten.

Sinds 4 januari is de transfermarkt in het voetbal weer open. Onder andere Club Brugge haalde met Bas Dost al versterking binnen. Op een filmpje van Club Brugge maandag was te zien hoe Bas Dost kennis maakte met zijn ploeggenoten en meteen mee trainde. Van quarantaine was dus geen sprake. Dost kwam nochtans van het Duitse Frankfurt overgevlogen en dat is volgens onze overheid een rode zone.

Volgens de Pro League moeten Dost en andere getransfereerde spelers echter niet in quarantaine als ze uit een gecontroleerde omgeving komen, waar dus structureel getest wordt. Bovendien moet een speler drie dagen voor zijn vertrek een laatste keer getest worden in het land waar hij tot dan verbleef. Bij aankomst in het nieuwe land, in het geval van de Jupiler Pro League is dat dus België, moet de speler meteen opnieuw getest worden. Als beide tests negatief zijn, mag hij aansluiten bij zijn nieuwe club.

“Het gaat dus enkel om spelers die van testomgeving naar testomgeving verhuizen”, verduidelijkt de Pro League. “Spelers die een vrije transfer maken en niet getest werden in het buitenland vallen hierbuiten. Dit is overigens geen voorkeursregime voor het voetbal. Dezelfde regels gelden voor wielrenners die bijvoorbeeld wedstrijden rijden in achtereenvolgens Spanje, Frankrijk, België, etc.”

Het geval van trainer Frank Vercauteren, die vanuit Rusland kwam om een contract als coach bij Antwerp te tekenen, past dus niet in deze uitzonderingsmaatregel. Hij deed een test voor zijn vertrek, maar kwam niet uit een gecontroleerde omgeving. Vandaar dat hij wel in quarantaine moet.

