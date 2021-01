OHL heeft eerste wintertransfer beet, en wat voor één: Leicester-icoon Andy King tekent tot einde seizoen

Centrale middenvelder Andy King (32) tekent tot het einde van het seizoen bij OHL. Hij zat zonder club sinds afgelopen zomer zijn contract bij Leicester City, waar hij 330 keer in actie kwam en de Premier League won, afliep. King is 50-voudig Welsh international en schakelde mee de Rode Duivels uit op het EK in 2016.

Veel transfers zouden ze niet doen in januari, zo kondigden ze aan bij OHL, maar de weinige nieuwkomers zouden wel stevige jongens zijn. En zo blijkt nu ook. De eerste inkomende transfer van de Leuvenaars is met Andy King meteen een grote naam. Centraal op het middenveld kon Marc Brys nog wat versterking gebruiken, en daar moet de Welshman nu voor instaan. Resterende targets voor OHL zijn een spits en een centrale verdediger.

King is een echt icoon van Leicester City, zusterclub van OHL, en de enige speler ooit die met dezelfde ploeg kampioen speelde in de League One, de Premiership en de Premier League. De voorbije seizoenen kon hij niet meer mee bij Leicester, maar hij bleef er wel tot afgelopen zomer onder contract liggen. The Foxes leenden hem uit aan Rangers FC, Swansea City, Derby County en vorig jaar Huddersfield Town. Bij die laatste club kwam hij veertien keer in actie.

Afgelopen zomer kwam er dan toch een einde aan het huwelijk tussen Leicester City en Andy King, maar nu biedt de King Power-familie de Welshman opnieuw onderdak in Leuven.

??TRANSFERNIEUWS??



Deze topper tekende zonet een contract bij onze club tot het einde van het seizoen! ????



Welkom, Andy King! ??#samensterker #transfer pic.twitter.com/vosvGVUJlF — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) January 5, 2021