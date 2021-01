KBC trekt tarieven fors op

KBC trekt op 1 april een aantal van zijn tarieven op. De KBC-Plusrekening, waarvoor 80 procent van de KBC-klanten kiest, wordt 30 procent duurder en zal dan 3,25 euro per maand kosten. Dat meldt de bank-verzekeraar dinsdag. Voor klanten tot 24 jaar blijft die formule gratis.

Woordvoerster Viviane Huybrecht wijst erop dat de vorige prijsverhoging al dateert van september 2019 (toen van 2 naar 2,5 euro per maand), en dat het tarief daarvoor vijf jaar onveranderd was gebleven. “Wij investeren voortdurend in digitalisering en beveiliging, en moeten steeds complexere en sneller wijzigende reglementering opvolgen”, legt ze uit. In vergelijking met concurrenten meent KBC “een correcte, marktconforme prijs” aan te rekenen.

KBC heeft zijn mobiele app de laatste jaren uitgebouwd tot een dienstencentrum met meer dan bankzaken alleen. Klanten kunnen via de app onder meer tickets voor openbaar vervoer kopen, parkeergeld betalen of een digitale kluis openen. KBC kocht ook een deel van de rechten om het Belgisch voetbal uit te zenden en biedt korte fragmenten van doelpunten aan in de app. “Vergelijk het met een auto waar alle opties op zitten”, zegt Huybrecht. “We horen heel vaak van klanten dat ze liever een pack met een heleboel diensten hebben, dan tien apps te moeten openen en opvolgen. Dat is waar we maximaal op inspelen.”

Uitreksels niet meer afdrukken

KBC bouwt ook de mogelijkheid om papieren rekeninguittreksels te krijgen, af. De meeste klanten gebruiken immers al de mogelijkheid om de afschriften gratis digitaal te krijgen, zegt de bank. KBC schakelt de afdrukfunctie voor uittreksels in de selfbankzones dan ook vanaf 1 april uit.

Voor klanten die niet digitaal actief zijn, blijven papieren uittreksels mogelijk via de post. Dat zal wel een stuk meer kosten: 2,5 euro per maand voor een maandelijkse verzending of 25 euro voor een dagelijkse verzending. Nu is dat nog respectievelijk 1,7 en 15 euro per maand voor zichtrekeningen en gratis voor spaarrekeningen. Voor sommige groepen, zoals 80-plussers, minderjarigen, handelsonbekwame personen en blinden- en slechtzienden neemt KBC die kosten op zich.