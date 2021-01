Parket onderzoekt drugsfeiten op Brussels seksfeestje met Hongaars Europarlementslid

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar het feestje in Brussel waarop het Hongaarse Europees parlementslid József Szàjer werd betrapt. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het onderzoek focust op de drugmisdrijven die naar aanleiding van het feestje zouden gepleegd zijn.

Het feestje in de Brusselse Steenstraat werd op vrijdag 27 november stilgelegd nadat buren geklaagd hadden over nachtlawaai. Toen de agenten de woning binnenvielen, bleek er een 25-tal personen aanwezig en bleek het al snel te gaan om een seksfeestje. Twee aanwezigen deden beroep op hun diplomatieke onschendbaarheid en een derde man probeerde via de regenpijp aan de politie te ontkomen. Hij werd echter opgemerkt door een buurtbewoner, die de politie verwittigde. Die man bleek Europees parlementslid József Szàjer te zijn, lid van de Hongaarse conservatieve regeringspartij Fidesz.

Volgens het Brusselse parket werden in de rugzak van de man verdovende middelen aangetroffen, maar Szàjer ontkende dat hij drugs had gebruikt en verklaarde niet te weten hoe de verdovende middelen in zak tas waren terechtgekomen.