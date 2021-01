Sumoworstelaars krijgen rake klappen van corona: waarom Japanse trots zo zwaar getroffen wordt

Het coronavirus is aan een stevige derde golf begonnen in Japan, en daar wordt nu ook een van de grootste nationale symbolen hard door getroffen: het sumoworstelen. De beste worstelaar aller tijden, Hakuho, testte positief en de vrees is dat in de gesloten gemeenschappen nog slachtoffers zullen vallen. De overheid grijpt in en hoopt zo de Olympische Spelen nog te redden.