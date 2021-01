Sociale kat bezorgt briefjes tussen buren tijdens lockdown: “Hij kreeg zelfs een echte postzak”

De covidpandemie en de bijhorende maatregelen betekent voor veel meer mensen meer eenzaamheid. Maar dat is buiten Billy gerekend. De Britse kater slaagt erin het moraal hoog te houden in de Londense wijk Hackney.

In het begin van de lockdown verraste de zwartwit gevlekte kater zijn baasjes Zack King (37) en Olga Shipunova (29) toen hij na een wandeling thuiskwam met een klein briefje in de halsband. Daarop besloot het koppel om ook in de pen te kruipen en Billy in te schakelen als koerier. Sindsdien heeft Billy al tientallen briefjes bezorgd in Hackney, een wijk in het oosten van Londen.

Postduif

Een concreet adres om de brieven te bezorgen, krijgt Billy niet. Daar is de kater nog niet op getraind. Zack en Olga schrijven daarom dingen neer die voor iedereen van toepassing kunnen zijn, zoals tips voor series op Netflix of recepten om lekker te koken. “Het is zo leuk om te zien dat mensen hier vreugde aan beleven”, zeggen zijn baasjes. “Hij is de absolute lieveling van de buurt geworden.”

Op een ochtend arriveerde Billy zelfs met een eigen handgemaakte postzak. De buren vergelijken Billy ondertussen met een postduif.