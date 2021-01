Co-leider in de Ligue 1 Lille mist Yazici en Araujo door coronabesmetting

Lille, dat in de Franse hoogste klasse de leiding deelt met Lyon, kan voorlopig geen beroep meer doen op de Turkse aanvaller Yusuf Yazici en de Braziliaanse winger Luiz Araujo. Beide spelers testten positief op het coronavirus, zo bevestigde hun coach Christophe Galtier dinsdag.

Door de besmetting missen de twee al zeker het thuisduel van woensdag tegen Angers en de verplaating van zaterdag naar Nîmes.

“Luiz testte positief bij terugkeer uit Brazilië op 30 of 31 december. Hij heeft koorts en pijn. Yusuf vertoont geen symptomen en is nog in Turkije. Hij deed een test voor de terugkeer en die was positief”, aldus Galtier.

Lille en Lyon delen na zeventien speeldagen de kop in de Ligue 1 met 36 punten, een meer dan PSG.

