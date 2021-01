Agentschap Zorg en Gezondheid: “Eerst bewoners vaccineren is verdedigbare keuze”

Volgens de huidige planning van het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen rond 25 januari alle bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra gevaccineerd zijn. De discussie laait weer op of ook het zorgpersoneel niet meteen mee moest ingeënt worden. “Dit is een zeer verdedigbare keuze geweest”, zegt administrateur-generaal dr. Dirk Dewolf dinsdag.

Met de keuze om alle bewoners eerst te vaccineren, slaan we twee vliegen in één klap, benadrukt Dewolf. “De bewoners lopen het grootste risico op hospitalisatie en overlijden”, zegt hij. “Enerzijds vermijden we dus zware ziekte en overlijden, anderzijds verminderen we de belasting van het zorgsysteem bij een mogelijke volgende golf.”

Er is nog een reden waarom eerst de bewoners en dan het personeel worden gevaccineerd. “Het aantal vaccins dat beschikbaar is, volstond om de residenten te vaccineren, niet het personeel. Daarom hebben we de prioritaire keuze gemaakt om eerst de bewoners te vaccineren.”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt de komende dagen met de ziekenhuizen en woonzorgcentra te overleggen over een versnelling. Wanneer het zorgpersoneel dan juist gevaccineerd zal worden, is echter nog niet duidelijk.