In 2020 ontdekten Vlamingen massaal de natuur, maar niet alle dieren hadden een topjaar

De vuursalamander had er geen goed jaar opzitten in ons land. Foto: rr

Uit het jaaroverzicht van Natuurpunt komt een gemengde boodschap naar voren. Enerzijds is er optimisme over de Vlaming die massaal de natuur rondom hem herontdekte en werden er ook een aantal nieuwe soorten waargenomen, anderzijds hebben soorten zoals de vuursalamander en de kikker er een slecht jaar op zitten.

Coronajaar 2020 liet de Vlaming massaal de natuurgebieden dichtbij zijn/haar woonplaats (her)ontdekken. Natuurpunt noteerde dan ook in een aantal natuurgebieden een vervijfvoudiging van het aantal bezoekers. Vooral de tweede coronagolf zette de Vlaming aan tot het opzoeken van de natuur, want dan werden er dubbel zoveel bezoekers geteld in vergelijking met de eerste lockdown in de lente.

Ook het aantal waarnemingen op waarnemingen.be en via de app ObsIdentify hebben er een bloeiend jaar opzitten. De app waarmee je een natuurherkenner in je broekzak hebt, werd 175.000 keer gedownload, terwijl er vijf miljoen meldingen binnenliepen op www.waarnemingen.be. Dat is 35 procent meer dan in 2019, het vorige topjaar.

de Euraziatische lynx Foto: rr

Voor het eerst gezien

Op het gebied van flora en fauna had 2020 enkele positieve uitschieters in petto. Zo werden onder meer de Euraziatische lynx, de dwerguil en de zuidelijke sikkelsprinkhaan voor het eerst gespot. Ook het koraalhelmkruid, de piepkleine paddenstoel Pilobolus oedipus en de exotische koningsmantelvlamhoed maakten voor het eerst hun opwachting.

Andere soorten hebben er dan weer een slecht jaar opzitten. De vuursalamander werd geteisterd door een schimmeluitbraak, terwijl het herpesvirus padden en kikkers te pakken kreeg. De droogte en extreme weersomstandigheden hakten dan weer in op het broedsucces van uilen, terwijl de grutto en de wulp hun leefgebied alsmaar verder zagen slinken.