Studenten leggen bibberend examen af in koude Flanders Expo in Gent: “Het was zelfs te koud om te schrijven”

Een pen, een flesje water en een extra paar dikke sokken. Dat nemen de duizenden studenten die hun examens moeten afleggen in Flanders Expo in Gent best mee. Afstand houden is gemakkelijk in Vlaanderens grootste examenlokaal, maar het is er ook ijskoud. “Sommigen hadden zelfs een dekentje mee om op hun benen te leggen”, zegt Stephanie Lenoir van de UGent. Ook deze studenten haalden uit voorzorg een extra trui uit de kast.