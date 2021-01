Marc Noppen (UZ Brussel): “Huidige vaccinatiestrategie is de meest efficiënte”

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel in Jette, staat achter de vaccinatiestrategie waarbij eerst de oudere, kwetsbare personen in de woonzorgcentra gevaccineerd worden. Nadien volgt het zorgpersoneel. “De huidige strategie is de meest efficiënte”, erkent Noppen.

In fase 1A van het vaccinatieplan worden in de komende weken eerst de bewoners en het personeel van de rust- en verzorgingstehuizen ingeënt. Nadien volgt fase 1B en is het de beurt aan het overige zorgpersoneel. Er gaan nu stemmen op om het zorgpersoneel buiten de rusthuizen eerst te vaccineren, omdat er een schaarste dreigt van vaccins en omdat onder meer het ziekenhuispersoneel uitgeput is.

“Ik denk dat het vandaag een emotioneel discours is. Wij hebben de gewoonte om de beschikbare wetenschappelijke evidentie te volgen. En als je die bekijkt, dan zie je dat de strategie zoals die nu is vastgesteld de meeste efficiënte strategie is”, stelt de CEO.

Drie doelen

Met de vaccinatie moeten drie doelstellingen bereikt worden: het aantal sterfgevallen reduceren, het aantal gezonde levensjaren maximaliseren en het vermijden van het instorten van de gezondheidszorg. “In die condities heeft men met mathematische modellen gezien dat wanneer je eerst de meest kwetsbaren behandelt - de 60-plussers met ziektes, zeg maar de inwoners van de woonzorgcentra - je dan de grootste gezondheidswinst boekt. Het zijn ook zij die wanneer ze besmet raken de ziekenhuizen onder druk zetten. Je hebt de grootste winst op die vlakken wanneer je eerst die groep vaccineert en onmiddellijk nadien het zorgpersoneel”, aldus Noppen.

Vanuit het personeelsbestand van het UZ Brussel is er niet bepaald een extra vraag naar een snellere vaccinatie. De vermoeidheid zal niet beteren wanneer het personeel als eerste ingeënt wordt, maar de besmette ouderen wel blijven toestromen. Afgelopen jaar draaide het UZ Brussel 45 procent boven het gemiddelde aantal opnames. Het ziekteverzuim ligt nu zelfs lager dan vorig jaar in dezelfde periode.

Over de snelheid waarmee er gevaccineerd wordt is ook discussie, maar de CEO van het UZ Brussel gelooft niet dat er veel sneller gewerkt kon worden. Het vaccin moet ook voorhanden zijn om te kunnen vaccineren. “Wij zijn één van de hubs waar vaccins toekomen. Vandaag hebben we de eerste levering gekregen en vanaf morgen bedienen we de eerste woonzorgcentra en zijn we vertrokken. De flessenhals is simpelweg de levering van de vaccins geweest”, merkt hij op. “Kon het sneller? Mogelijk. Maar dat zou dan een of twee weken winst betekend hebben. Dat was welkom geweest, maar we bekijken het positief en zijn nu vertrokken”, besluit Noppen.