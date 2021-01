Meisje van dertien benaderd door man in bestelwagen nabij school, politie start onderzoek

De politie van de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) is een onderzoek gestart naar verdachte handelingen maandagochtend nabij een school in Watermaal-Bosvoorde. Een meisje van dertien werd in de buurt van het Institut de l’Assomption benaderd door een man in een bestelwagen. Hij zou gebaren gemaakt hebben om dichterbij te komen.

“We kunnen op dit ogenblik niet spreken van een poging tot ontvoering. We hebben onvoldoende elementen om dit te denken. Er was met name geen fysiek of verbaal contact tussen het jonge meisje en de chauffeur. Maar we nemen dit soort feiten altijd serieus”, aldus Laurent Masset, woordvoerder van de politiezone.

“De ouders en het meisje zelf hebben op het commissariaat een klacht ingediend. Het onderzoek is toevertrouwd aan onze jeugddienst. Er wordt een robotportret opgemaakt en de beelden van bewakingscamera’s zullen bekeken worden. Ons doel, op dit moment, is de bestuurder van het voertuig te identificeren en hem ondervragen over wat zijn bedoelingen waren”, aldus de woordvoerder nog.