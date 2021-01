Dieumerci Mbokani en vier andere Antwerp-spelers moeten in quarantaine en dreigen match tegen KV Mechelen te missen

R. Antwerp FC hervatte dinsdagnamiddag de trainingen. Voorlopig nog zonder nieuwbakken coach Frank Vercauteren, en de vijf buitenlanders Mbokani, Benavente, Hongla, Ampomah en Mbenza. Zij verlieten tijdens de korte winterbreak ons land voor meer dan 48 uur en zitten, volgens de voorgeschreven coronaprotocollen, in quarantaine.

De kans bestaat dat ze de match van zondag uit bij KV Mechelen missen, aangezien ze in principe zeven dagen in afzondering moeten. Vooral voor het offensieve compartiment zou hun afwezigheid een aderlating zijn.

De situatie van Vercauteren is anders dan die van de vijf spelers. Hij werd twee al twee keer getest, een eerste keer voor vertrek in Rusland, en vervolgens dinsdag op de club. Er werd ook bloed getrokken om antistoffen op te sporen. Afhankelijk van die resultaten zal de Pro League over de volgende stap beslissen. Tot dan neemt de club geen enkel risico.

Vercauteren ondergaat later deze week sowieso nog een extra derde test. Mits antistoffen kan hij mogelijk deze week al zijn eerste training geven en/of op de bank plaatsnemen Achter de Kazerne. Die beslissing ligt hoe dan ook bij het medisch lab van de Pro League.