Nog anderhalve maand lockdown of versoepelen we pas begin april? “Virus krijgt meer speelruimte”

Begin februari zakken we misschien al onder de vooropgestelde grens van 75 ziekenhuisopnames per dag, waarna versoepelingen wenken, zo klonk het dinsdag hoopvol. Da’s echter buiten de scholen gerekend die weer zijn opengaan, net als de bedrijven waar na twee weken kerstvakantie opnieuw volop wordt gewerkt.

“Als we volhouden, gaan we begin februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag”, aldus viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Dat betekent dat er concreet aan versoepelingen kan worden gedacht. Maar ...