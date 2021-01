Lamkel Zé (Antwerp) excuseert zich met filmpje bij voor zijn gedrag: “Ik blijf beschikbaar voor de nieuwe coach”

Didier Lamkel Zé (24) heeft zich in een filmpje geëxcuseerd voor zijn fratsen van de afgelopen dagen. Eerder deze week werd hij gespot aan de Bosuil in een truitje van Anderlecht, probeerde hij ’s ochtend binnen te geraken op de club terwijl hij pas in de namiddag moest trainen, tekende hij op de muren in de kleedkamer enzovoort. “Ik reageerde zo omdat ik veel aan mijn hoofd had.”

“Goedenavond allemaal. Ik zou graag wat meer uitleg willen geven over de recente gebeurtenissen.” Zo begint Lamkel Zé het filmpje. “Eerst en vooral wil ik mij excuseren tegenover de club en aan de supporters van Antwerp. Ik heb zo gereageerd omdat ik veel aan mijn hoofd had. Zoals een mogelijk transfer. Het was niet makkelijk voor mij. Zeker ook mijn excuses aan de medespelers en de technische staf. Ik blijf beschikbaar voor de club. Als de nieuwe coach me nodig heeft, zal ik er staan. Bedankt allemaal en ik hoop dat we elkaar snel terug zien op het veld.”

Of we hiermee de laatste stoot van de Antwerp-speler hebben gezien, blijft nog maar de vraag.