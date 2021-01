Minister van Energie wil beheersovereenkomsten voor nucleaire instellingen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil beheersovereenkomsten afsluiten met de nucleaire instellingen SCK, NIRAS en IRE. Dat antwoordde ze dinsdag op vragen van Groen-fractieleider Kristof Calvo, CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten en Ecolo-parlementslid Samuel Cogolati in de subcommissie Rekenhof van de Kamer. “Een kwestie van goed bestuur”, zegt ze.

Het Studiecentrum voor Kernenergie SCK, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen IRE en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen NIRAS krijgen elk jaar samen meer dan 113 miljoen euro belastinggeld en stellen meer dan 1.300 medewerkers te werk.

In een rapport dat dinsdagmiddag besproken wordt in de Kamer legt het Rekenhof een aantal problemen bloot bij de nucleaire instellingen. Het Hof vraagt bijvoorbeeld ook al langer om een beheersovereenkomst.

Daar wil minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nu werk van maken, antwoordde ze op vragen van Kristof Calvo, Servais Verherstraeten en Samuel Cogolati. “Een beheersovereenkomst is een kwestie van goed bestuur (..) via beheersovereenkomsten wil ik meer garantie dat publieke middelen efficiënt worden ingezet. In deze budgettair moeilijke tijden moeten we elke euro twee keer omdraaien”, klonk het.

Van der Straeten heeft al contact opgenomen met de drie instellingen met de vraag om een beheerscontract af te sluiten. Ze benadrukte wel dat dat in overleg zal gebeuren. “Een beheersovereenkomst sluit je met twee. Het moet dus gaan om een dialoog, met als doel het beheer van de instellingen te verbeteren”, zei ze. Als blijkt dat bepaalde aspecten beter wettelijk geregeld kunnen worden, zal dat ook gebeuren, aldus Van der Straeten. Volgens minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), ook bevoegd voor de nucleaire instellingen, kunnen de bestaande beheersovereenkomsten met de openbare instellingen van sociale zekerheid als model dienen.

Stap vooruit

Van der Straeten benadrukte nog dat er meer transparantie en toezicht moet komen op de dochtervennootschappen van de nucleaire instellingen. Dat kan bijvoorbeeld door verplichtingen rond rapportering en transparantie vast te leggen, klonk het.

Groen-fractieleider Kristof Calvo noemt de plannen van de minister “een belangrijke stap vooruit inzake goed bestuur en transparantie”. “Wij zijn al lang vragende partij om de nucleaire instellingen beter te omkaderen door te werken met een beheersovereenkomst. Eigenlijk is het straf dat er nog geen waren, want het gaat toch om veel belastinggeld en belangrijke opdrachten”, zegt hij. Bovendien hebben zowat alle aanwezige fracties het vooral ondersteund, aldus Calvo. “Dat is een goede zaak.”