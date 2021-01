Al meer dan 200.000 eenden afgemaakt omwille van vogelgriep in Frankrijk

In Frankrijk zijn inmiddels al meer dan 200.000 eenden afgemaakt in een poging om de verdere verspreiding van de vogelgriep op boerderijen tegen te gaan. Het gaat om 100.000 dieren uit kwekerijen waar een besmettingshaard werd vastgesteld en om 104.000 die in de omgeving van die haarden preventief werden gedood. Ongeveer 400.000 andere eenden ondergaan binnenkort hetzelfde lot, zo is dinsdag vernomen van het Franse ministerie van Landbouw.