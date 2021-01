Volksjury samengesteld op proces over moord op Vietnamese vrouw

Zeven vrouwen en vijf mannen zijn dinsdag uitgeloot om in de volksjury te zetelen op het assisenproces tegen John Vandoolaeghe (31). De Zonnebekenaar bracht de Vietnamese Thi Xuan Nguyen (28) op 21 november 2016 in Ledegem om het leven. Het verkoolde lichaam van het slachtoffer werd pas een kleine twee jaar na de feiten geïdentificeerd.

Op 31 december 2016 werd in een gracht in Geluwe een levenloos lichaam aangetroffen. Alles wees erop dat het lijk er weken eerder werd achtergelaten en in brand gestoken. Op basis van het merk van haar horloge ontdekten de speurders een link met Japan. Ondanks verwoede pogingen bleef de identiteit van de kleine Aziatische vrouw lange tijd een mysterie.

De doorbraak kwam er toen de Brusselse lokale politie in augustus 2018 door de Vietnamese ambassade op de hoogte werd gebracht van de verdwijning van Thi Xuan Nguyen. De Vietnamese werkte en studeerde in Japan, maar was sinds november 2016 van de radar verdwenen. Uit het onderzoek bleek snel dat ze inderdaad naar een Belgische vriend was gereisd.

Pas vader

Op 8 november 2018 werd John Vandoolaeghe aan zijn woning in Zonnebeke gearresteerd op verdenking van moord. De beschuldigde bekende in zijn eerste verhoor al dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor de dood van de jonge vrouw, die hij tijdens een werkopdracht in Japan had leren kennen. Opvallend genoeg was Vandoolaeghe enkele weken voor de moord vader geworden. Zijn huwelijk stond luttele dagen na zijn arrestatie gepland.

Op de dag van de feiten zou Vandoolaeghe het slachtoffer opgepikt hebben aan het station van Kortrijk. Tijdens de autorit zou het tot een handgemeen gekomen zijn. Uiteindelijk zou hij haar in Ledegem met zijn handen gesmoord hebben. Over de precieze aanleiding voor de moord legde de beschuldigde wisselende verklaringen af. Vermoedelijk vreesde hij dat Nguyen zijn relatie in gevaar zou brengen.

Extra plaatsvervangend jurylid

Door de coronamaatregelen kon de jurysamenstelling dinsdag niet in de assisenzaal gehouden worden. De kandidaat-juryleden werden in drie groepen van telkens dertig mensen opgeroepen, zodat steeds voldoende afstand gehouden kon worden. Er werden ook drie plaatsvervangende juryleden uitgeloot, eentje meer dan gebruikelijk. Het eigenlijke proces zal wel in de vaste assisenzaal doorgaan.

Op het assisenproces zal John Vandoolaeghe verdedigd worden door meester Hans Beerlandt en meester Julie De Samber. Meester Christine Onraet en meester Magali Verfaille treden op als advocaten van de nabestaanden van Thi Xuan Nguyen. De toenmalige partner van de beschuldigde en hun zoontje stelden zich opvallend genoeg eveneens burgerlijke partij. Hun belangen worden verdedigd door meester Benedikte Van der Perre en meester Koen Stubbe. De Ieperse afdelingsprocureur Johan Lescrauwaet neemt voor het eerst de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces gaat op vrijdag 8 januari verder met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna zal voorzitter Antoon Boyen de beschuldigde verhoren. Van maandag 11 januari tot en met donderdagochtend 14 januari zullen in totaal 55 getuigen aan het woord komen. Voor moord riskeert John Vandoolaeghe levenslange opsluiting.