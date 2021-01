Redacteur Hannes Heynderickx: “Nog geen enkel coronaloos stuk geschreven”

De redactie waar ik 8 maanden geleden binnenwaaide was bijna volledig leeg. Het gros van mijn collega’s leerde ik dus kennen via een computerscherm. Gemakkelijk was dat allerminst: beginnen aan je allereerste job in coronatijden. Al was het uiteraard een grote troost dat ik meteen mijn droomjob kon uitoefenen. Mijn studies had ik nog niet eens afgerond, en ik kon al aan de slag op een nationale redactie van een krant. Zonder veel ervaring wel – wat wil je op amper 21 jaar – maar gelukkig heb ik altijd kunnen rekenen op een chronisch gebrek aan stress en een gezonde portie assertiviteit.