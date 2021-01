Redacteur Marc Klifman: “Afscheid nemen via FaceTime”

Rik (84) was een kunstenaar die nooit tevreden was. Norbert (61) was een eremajoor die droomde van een reis naar de Noordpool. Leon (58) was een leraar die nooit ziek was. Luc (74) was de dorpsdokter die zijn pensioen uitstelde voor zijn patiënten. En Ronny (66) was de gedreven flik die een kogel overleefde, maar corona niet. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende leeftijden. Dag na dag gingen de cijfers pijlsnel omhoog. Om die dramatische getallen ook een gezicht te geven, bracht onze krant een hele reeks slachtoffers een portret. Stuk voor stuk moeilijke gesprekken met nabestaanden die onpeilbaar veel verdriet kenden en vooral ook compleet overrompeld waren door de snelheid waarmee het virus hun dierbare had afgenomen. Die snelheid was de enige constante in hun verschillende verhalen. Eerst was er een hoestje, misschien ook wat koorts. Daarna kwamen ademhalingsproblemen, het ziekenhuis en het veel te snelle afscheid. De manier waarop sommigen door corona afscheid moesten nemen, hakte er keihard in. Zoals bij eremajoor Norbert bijvoorbeeld. Zijn dochter mocht nog bij hem in het ziekenhuis, zijn echtgenote – die ook positief testte – niet. Dus moest ze afscheid nemen via FaceTime. Surrealistisch en wreed. Maar er was gelukkig ook een gevoel van dankbaarheid. Dat ze toch met enkele woorden afscheid konden nemen. En dat ze de mooie herinneringen voor altijd zouden koesteren.