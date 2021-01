Gaziantep is dinsdag dankzij een 2-0 zege tegen Ankaragücü in de openingswedstrijd van de zeventiende speeldag van de Turkse Süper Lig mee op kop gekomen in Turkije. Gaziantep telt net als Besiktas 31 punten. De ploeg uit Istanboel heeft wel nog een duel minder gespeeld. Kevin Mirallas speelde niet mee bij Gaziantep. Hij zat een schorsingsdag uit. Alexander Maxim (69.) en Enver Sahin (90.+5) zorgden voor de doelpunten bij Gaziantep.