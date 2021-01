Ze liet Saudische vrouwen autorijden, maar is niet eens een tussenstop waard: oproep tot boycot Parijs-Dakar voor passage aan gevangenis

De rally Parijs-Dakar rijdt vandaag door het oog van een storm. Een politieke. De karavaan passeert de Al-Ha’ir gevangenis in Saudi-Arabië, waar Loujain al-Hathloul opgesloten zit. Ze werd in 2018 gekidnapt en vorige maand veroordeeld wegens samenzwering, maar de eigenlijke reden van haar veroordeling is haar strijd tegen het verbod op autorijden voor vrouwen. En dat terwijl 12 vrouwelijke racepiloten deelnemen aan de rally.