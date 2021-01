Team van Wereldgezondheidsorganisatie dat oorsprong Covid moet onderzoeken op weg naar China zonder toelating: “Zeer frustrerend”

Een team van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat de oorsprong van de Covid-pandemie moet onderzoeken, is naar het Aziatische land op weg, maar heeft van China niet de vereiste toelatingen gekregen, zo heeft het hoofd van de VN-organisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dinsdag tegenover journalisten gezegd.

“Vandaag hebben wij vernomen dat de verantwoordelijken in China nog niet rond zijn met de nodige toelatingen voor de aankomst van het team in China. Ik ben zeer ontgoocheld door dit nieuws”, aldus Tedros in ongewoon duidelijke kritiek aan het adres van Peking.

Twee leden van het team waren dinsdag reeds aan hun reis begonnen, één is naar huis teruggekeerd en de andere heeft de reis in een derde land onderbroken, vertelde noodgezondheidshulpcoördinator Michael Ryan. Nog twee andere hebben op het laatste ogenblik hun afreis moeten afbreken. “Dat is zeer frustrerend”, zei Ryan.

Tegen de afspraken in heeft Peking op het laatste moment laten weten dat de nodige inreisdocumenten nog niet voorhanden zijn. Volgens Ryan heeft Tedris het dringende karakter van de missie in herinnering gebracht. De autoriteiten hebben nu verzekerd dat de papieren nu snel beschikbaar zullen zijn.

Foto: Getty Images

Individuele zegen van Peking

De WHO onderhandelt al maanden met China over de missie van de deskundigen. De discussies vorderden langzaam. Elk lid van het team moet de zegen van Peking hebben alvorens aan de slag te kunnen gaan.

De experts willen onder meer naar de centraal gelegen stad Wuhan reizen, waar het nieuwe coronavirus voor het eerst is opgedoken.

Chinese autoriteiten strooien al maanden twijfel dat het virus überhaupt uit hun land stamt. Staatsmedia verwijzen naar onbevestigde berichten dat er voor het eerste geval in Wuhan begin december 2019 al mogelijke SARS-CoV-2-infecties in andere landen zouden zijn geweest.