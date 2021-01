Ontsmettingsapparaat defect: 110 patiënten in Antwerps Sint-Vincentius raakten mogelijk besmet en worden nu teruggeroepen voor een bloedanalyse

Het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis roept 110 patiënten terug om ze te controleren of ze besmet geraakten met een infectie, mogelijk hepatitis B of C. In het slechtste geval hiv. De betrokken patiënten werden onderzocht met endoscopen waarvan niet zeker is dat ze goed ontsmet werden. “De veiligheid van onze patiënten primeert, dus roepen we ze op voor een bloedanalyse”, zegt medisch directeur Kristiaan Deckers.