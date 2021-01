12 wedstrijden in 39 dagen:Eupen heeft drukker programma dan Manchester City

‘Losgehen’. Met een inhaalwedstrijd tegen RC Genk start Eupen vanavond aan een historisch druk speelschema: 12 wedstrijden in een periode van 39 dagen. “De eerstvolgende vrije dag voor mijn spelers is pas half februari”, zegt coach Benat San José.

Arm Eupen. De club werd in december nog overspoeld door een coronavloedgolf (22 positieve gevallen, van wie 17 spelers) en mag nu het sportieve puin gaan ruimen. Met twee inhaalmatchen (vanavond tegen Genk en volgende dinsdag in Oostende), acht ‘gewone’ competitiematchen en ook nog eens twee mogelijke bekerduels staan de Panda’s voor twaalf wedstrijden in 39 dagen. Gemiddeld is dat één wedstrijd om de 3,25 dagen. En dat bijna anderhalve maand lang. Zelfs de Engelse topclubs mogen het kalmer aan doen. Manchester City is naast de Premier League nog actief in de FA Cup en de League Cup, maar speelt in dezelfde periode ‘slechts’ tien wedstrijden.

Het goede nieuws? Met uitzondering van de licht geblesseerde Koné begint Benat San José met een volledig fitte kern aan zijn marathon. “Iedereen heeft negatief getest. Een enorme opluchting”, aldus San José. “Mijn spelers zijn fit en klaar om te spelen, maar ze verkeren ­uiteraard niet in bloedvorm. Een aantal onder hen kan nog geen volledige wedstrijd aan.”

Het helse schema van Eupen:

6 januari: Eupen - Genk

9 januari: Cercle Brugge - Eupen

12 januari: KV Oostende - Eupen

15 januari: Eupen - Anderlecht

20 januari: Eupen - Beerschot

23 januari: KV Mechelen - Eupen

26 januari: Eupen - Antwerp

30 januari: Eupen - Moeskroen

3 februari: Rupel Boom - Eupen *

6 februari: Eupen - AA Gent

9,10 of 11 februari: Achtste finale Beker van België

13 februari: Eupen - Waasland-Beveren

*: 1/16e finale van Croky Cup onder voorbehoud dat de wedstrijd tegen Rupel Boom kan doorgaan