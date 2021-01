Engelse voetbalbond onthult dossier rond gokschandaal Kieran Trippier: berichten naar vrienden over eigen transfer

De Engelse voetbalbond (FA) publiceerde het rapport achter de aanklacht tegen Kieran Trippier over het helpen bij onrechtmatig gokken met voorkennis. De voetballer van Atlético Madrid heeft een schorsing boven zijn hoofd hangen van tien weken en een boete van ruim 77 000 euro. De straf is voorlopig opgeschort wegens een klacht van Atlético bij de FIFA.

Atlético Madrid voelt zich benadeeld omdat de club een belangrijke speler voor lange tijd zou moeten missen, terwijl de club zelf niks met de zaak te maken heeft. Trippier (ex-Tottenham) mag zo officieel weer spelen tot de wereldvoetbalbond een oordeel heeft geveld over zijn schuld.

In het document dat de Engelse voetbalbond dinsdag openbaar maakte, wordt duidelijk dat Trippier verschillende vrienden via WhatsApp op de hoogte hield van transferontwikkelingen. Zijn vrienden gokten daarna op de overstap van Trippier naar Altético.

Trippier (links) aan het vieren met Sterling na een doelpunt voor de Engelse nationale ploeg.. Foto: Action Images via Reuters

Zo liet een vriend, Oliver Hawley, Trippier weten dat hij zes keer zijn inzet terug zou krijgen als de vleugelverdediger naar Atlético zou gaan. Trippier reageerde met drie lach-emoticons en stuurde later: ‘Het gaat gebeuren’. Vrijwel direct daarna zette Hawley nog twee keer geld in op de optie dat zijn vriend naar de Madrilenen zou vertrekken. Goed voor uiteindelijk tien weddenschappen, met een inzet telkens tussen de 22 en 72 euro.

Duizenden euro’s

Ook een andere vriend, Matthew Brady, zette in op de bewuste transfer, kort nadat hij op 14 juli met Trippier en diens gezin een dag had doorgebracht in een safaripark. Vermoedelijk spraken de twee daar over de transfer die in aantocht was. Trippier ontving kort na de ontmoeting een appje van Brady: ‘Ik kon er maar een beetje op inzetten, ze werkten met strikte limieten, hou me maar op de hoogte, maat.’ Trippier reageerde: ‘Geen zorgen, vriend.’ Het dossier bevat screenshots van die gesprekken.

Foto: Action Images via Reuters

De transfer van Trippier naar Spanje werd uiteindelijk officieel op 17 juli. Dat leverde verschillende vrienden van de speler minstens een paar duizend euro op.

De Engelse international deed zijn WhatsApp-gesprekken af flauwe grappen. Of de zware straf er ook echt komt, is zoals gezegd dus nog afwachten. Atlético-trainer Diego Simeone bevestigde dinsdag dat hij Trippier officieel weer tot zijn beschikking heeft. Hij traint voorlopig wel nog apart en komt woensdag ook niet in actie in de bekerwedstrijd tegen Cornella.