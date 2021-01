STVV wil Ilombe Mboyo, Japanse rechtsback op komst

Na het aantrekken van Christian Brüls wil STVV nog een rechtsachter en een spits. Japanse media melden dat een overgang van de tweevoudige Japanse international Daiki Hashioka naar STVV nabij is.

De 21-jarige rechtsachter ligt onder contract bij Urawa Red Diamonds in de Japanse J1 League. Door het vele papierwerk dat nog in orde gemaakt dient te worden, wordt een overgang nog niet de komende dagen verwacht. Wat versterking voorin betreft vielen intern de namen van Zinho Gano, op een dood spoor bij Genk, en Hamdi Harbaoui, oude bekende van Peter Maes. Die verbrak zijn contract bij Al-Arabi in Qatar en is een vrije speler. Hoger op de verlanglijst staat evenwel Ilombe Mboyo, in juni einde contract bij KV Kortrijk en dit seizoen al goed voor 8 goals.