Geen verrassing in Carabao Cup: Tottenham stopt sprookje van tweedeklasser en grijpt finaleticket

Tottenham heeft gedaan wat het aan zijn status verplicht was. The Spurs wonnen hun halve finale in de Carabao Cup (vroeger League Cup) met 2-0 van tweedeklasser Brentford. De troepen van Mourinho kunnen zo de ban breken en voor het eerst in meer dan tien jaar een prijs pakken.

Jose Mourinho heeft “zijn belangrijkste wedstrijd voor Tottenham” gewonnen. Hij was naar de Spurs gekomen om prijzen te pakken en daarvoor moest hij voorbij Brentford in de halve finale van de Carabao Cup. Al na twaalf minuten zat Tottenham op rozen. Sergio Reguilon kreeg veel tijd op rechts en schudde een perfecte voorzet uit zijn sloffen. De vrijstaande Moussa Sissoko kopte de bal in het dak van het doel. 1-0 voor de Spurs.

Brentford leek wat aangedaan en kon in de eerste helft niet echt een vuist maken. De ploeg uit de Engelse Championship stond voor het eerst in haar geschiedenis in de halve finale van de League Cup. Om tot daar te geraken schakelde Brentford vier Premier League-clubs uit. Southampton, West Brom, Fulham en Newcastle. Maar tegen Tottenham strandde de droom.

VAR keurt gelijkmaker af

Op slag van rust ranselde Brentford-doelman David Raya de 2-0 knap uit zijn doel. Na rust kwam Brentford goed uit de kleedkamer en maakte de tweedeklasser zelfs de gelijkmaker. Tony kopte de 1-1 na een corner tegen de netten, maar hij stond zeer nipt buitenspel. De VAR keurde het doelpunt dus af. Son trapte kort daarna de 2-0 aan de overkant in doel. Wedstrijd gespeeld.

Kane had 3-0 nog aan zijn voet, maar Raya redde opnieuw. In het slot pakte Dasilva nog rood en was helemaal duidelijk dat Tottenham en Mourinho met de zege aan de halen zouden gaan. Een verdienstelijk Brentford kan wel terugkijken op een mooie campagne. Tottenham krijgt dan weer een nieuwe kans om voor het eerst sinds februari 2008 een prijs te pakken.

Woensdag staat de andere halve finale op het programma: Manchester United - Manchester City.