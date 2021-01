Terrorist steekt cipier neer in Gent: “Boos omdat hij vreesde zijn Belgische nationaliteit te verliezen”

Gent - De gedetineerde die gisterenochtend in het werkhuis van de gevangenis van Gent een cipier neerstak is niemand minder dan de Antwerpse terrorist Hassan Hamdaoui (39), “de schrik van het Sint-Jansplein”. Hij is één van de eerste Syriëstrijders en kreeg daarvoor in 2014 twaalf jaar cel. “Hij stak de vrouw uit boosheid, omdat hij vreest zijn Belgische nationaliteit te verliezen”, bevestigen verschillende bronnen.

De feiten speelden zich gisterenochtend af in het zorgwerkhuis van de gevangenis waar Hassan Hamdaoui werkte als “knecht”. Op een gegeven moment haalde de man furieus uit naar een cipier die er aanwezig was. “Hij stak haar met een afgebotte schaar”, zo melden bronnen ons.

De vrouw raakte gewond in de hals en aan de mond. Collega’s slaagden erin de om de kerel te overmeesteren. Speciale politie-eenheden uit Gent arresteerden daarop Hassan Hamdaoui en het parket startte een onderzoek. Het slachtoffer werd overgebracht haar het ziekenhuis maar mocht na verzorging al beschikken. “Het zijn geen zware verwondingen maar er moest niet veel meer fout lopen of ze kon het vandaag niet meer navertellen”, zeggen collega’s.

Hassan Hamdaoui van Marokkaanse afkomst liep al enkele dagen heel lastig rond in de gevangenis. “Een onhandelbaar, onaangenaam en zeer ‘onevenwichtig’ persoon. In de loop der jaren heeft hij de ene tuchtstraf na de andere gekregen”, zegt de gevangenisbron. “Vorige week nog had hij een personeelslid aangevallen en was hij opnieuw in “apart regime’ gezet. Gisteren was hij voor het eerst weer aan het werk. Hij heeft uit boosheid gehandeld omdat hij vreesde zijn Belgische nationaliteit te verliezen. Dat had hij al vaker duidelijk gemaakt en ook nu weer”, zo vertellen verschillende bronnen ons. Zijn vermiste broer, die wellicht in Syrië omgekomen is, werd onlangs nog de Belgische nationaliteit ontnomen. Of justitie ook daadwerkelijk het plan had opgevat om hem zijn burgerschap af te nemen werd gisteren niet duidelijk.

De labiele Hamdaoui is beter gekend als “De Schrik van het Sint-Jansplein”. In 2009 had de man gelijkgestemden en een Saoedische geldschieter rond zich verzameld om aanslagen te plegen in ons land, met als doelwitten de Joodse gemeenschap, de Navo, treinstations en voetbalstadions. Zover kwam het niet: de bende werd tijdig opgerold.

In 2013, in afwachting van zijn proces, trok Hamdaoui samen met zijn broers naar Syrië en sloot zich aan bij de lokale tak van Al Qaida. In oktober van dat jaar keerde hij terug naar ons land, zijn broers zijn wellicht gesneuveld. In 2014 kreeg de man dan twaalf jaar cel voor zijn terreuractiviteiten en in een volgend proces nog eens twee jaar erbovenop voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.