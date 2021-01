Al 200.000 corona-pv’s, maar “is geen bewijs van een politiestaat”, zegt hoogste politiebaas

De politie zal straks de kaap van de 200.000 corona-pv’s ronden. Dat heeft Marc De Mesmaeker, de grote baas van de federale politie, dinsdagavond in De Afspraak gezegd.

De Mesmaeker beklemtoonde dat dit cijfer aantoont dat “we niet in een repressief model zitten”, na kritiek van onder meer juristen dat de vele coronaregels ons naar een politiestaat doen evolueren. “200.000 Covid-pv’s sinds maart 2020 wil zeggen dat we dagelijks zo’n 750 boetes worden uitgeschreven, of zo’n 4 à 5 pv’s per politiezone per dag. Dat is toch geen politiestaat. We hebben vooral preventief gewerkt”, aldus nog de hoogste politiebaas van het land.

Vermits op een overtreding van de coronaregels een boete van tenminste 250 euro staat, zal er straks met 200.000 pv’s minstens zo’n 50 miljoen euro zijn opgehaald. Recent verzwaarde de regering de boetes, tot zelfs bedragen van 4.000 euro voor wie tegen alle regels in een lockdownfeestje organiseert.