Crisis in L.A. compleet: vier uur file voor ziekenhuizen, wie weinig overlevingskansen heeft, mag niet in ambulance

Elke vijftien minuten verliest in Los Angeles iemand de strijd tegen Covid. Al meer dan 7.600 coronapatiënten liggen er in ziekenhuizen, waarvan bijna een kwart op intensieve. “De toestand is dramatisch”, zegt ook county supervisor Hilda Solis. En dus wordt er ingegrepen. De hulpdiensten zijn zo overbelast dat ze het advies krijgen bepaalde patiënten met weinig overlevingskansen niet meer naar het ziekenhuis brengen.