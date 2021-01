Agent die Jacob Blake zeven keer in de rug schoot gaat vrijuit

De politieagent die Jacob Blake, in augustus van vorig jaar, zeven keer in de rug schoot , terwijl zijn drie zoontjes getuige waren, gaan vrijuit. “We zijn zwaar teleurgesteld”, zegt Blake’s advocaat Ben Crump.

De officier van justitie van Kenosha County (Wisconsin) Michael Graveley was duidelijk op de persconferentie. De agent, Rusten Sheskey, die betrokken was bij de schietpartij wordt niks te laste gelegd en wordt dus niet vervolgd. Aanklagers pleitten hem vandaag vrij.

Blake’s entourage reageert dan ook diep teleurgesteld. “Niet alleen is het een foute beslissing voor Jacob en zijn familie, maar ook voor die hele gemeenschap die protesteerde en gerechtigheid vroeg”, aldus zijn advocaat Ben Crump.

Het incident deed de gemoederen hoog oplaaien in de stad Kenosha. Na de dood van George Floyd, die in mei stierf door buitensporig politiegeweld, was dit het zoveelste gelijkaardige incident van politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Woede, frustratie, protest en rellen volgden in de stad.

Rusten Sheskey Foto: AP

Blake werd op 23 augustus verschillende keren in de rug geschoten door een politieman, toen hij in zijn wagen probeerde te stappen. De man werd verdacht van seksueel geweld en mocht niet meer in de buurt van zijn ex komen. Dat deed hij toch. Toen hij zich tegen zijn arrestatie verzette liep het mis.

De schietpartij gebeurde voor de ogen van Blake’s drie jonge kinderen van 3, 5 en 8 jaar, die achterin de SUV zaten. Het slachtoffer raakte door het incident verlamd aan zijn onderste ledematen. Achteraf bekende bleek een mes op zak te hebben.

Crump legt zich niet neer bij de beslissing.

“We zullen doorgaan met ons eigen onderzoek en vechten voor systematische verandering en transparantie op alle niveaus. We dringen er ook bij de Amerikanen op aan om in deze emotionele tijd hun stem te blijven verheffen en verandering op vreedzame en positieve manieren te eisen.”