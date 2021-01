Tientallen activisten opgepakt in Hongkong op basis van Chinese veiligheidswet

In Hongkong zijn woensdag een vijftigtal pro-democratische activisten opgepakt op basis van de omstreden Chinese veiligheidswet die deze zomer werd ingevoerd. Dat melden lokale media. Het zou gaan om de grootste actie tegen de oppositie tot nu toe op basis van de wet.

Onder de gearresteerden bevinden zich bekende kopstukken van de democratische beweging. Zo meldt de Democratische Partij op haar Facebookpagina dat onder anderen de gewezen parlementsleden James To, Andrew Wan en Lam Cheuk Ting zijn opgepakt.

De Democratische Partij stelt dat de activisten door de politie werden gearresteerd omdat ze meededen aan een voorverkiezing waarbij democratisch gezinde kandidaten geselecteerd werden voor de komende parlementsverkiezingen. De plaatselijke autoriteiten en Peking hadden al gewaarschuwd dat die verkiezing mogelijk in strijd zou zijn met de veiligheidswet.

Peking voerde in juni een nieuwe nationale veiligheidswet in voor de voormalige Britse kroonkolonie. Ze is gericht tegen activiteiten die Peking als subversief, separatistisch, terroristisch of als een samenzwering beschouwt.