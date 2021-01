Vincent Kompany leidt viermansdefensie van beste elftal ooit bij Rode Duivels (volgens de fans)

De fans van de Rode Duivels hebben hun defensie gekozen van het Belgische nationale team in de voorbije 125 jaar. De gelukkigen zijn Vincent Kompany, Philippe Albert, Eric Gerets en Jan Vertonghen.

LEES OOK. Michel Preud’homme troeft Jean-Marie Pfaff en Thibaut Courtois af als beste Belgische doelman aller tijden

Kompany was jarenlang de kapitein van de ‘Gouden Generatie’. Hij leidde de Duivels naar de kwartfinales op het WK in 2014 en de derde plaats op het WK drie jaar geleden in Rusland. Albert was erbij op de WK’s van 1990 en 1994, waarbij de Duivels eruit gingen in de achtste finales.

Rechtsachter Gerets was een van de hoekstenen van de succesvolle Belgische nationale ploeg die in 1980 de EK-finale speelde en zes jaar later de halve finales van het WK haalde. Vertonghen is al een tijde recordinternational en was er intussen bij op drie grote toernooien. Zonder blessurelast zal hij er ook komende zomer bij zijn op het EK en volgend jaar op het WK (als de Duivels zich plaatsen).

De aankondiging:

De Belgische voetbalbond (KBVB) zocht de voorbije weken naar aanleiding van haar 125e verjaardag naar haar beste elftal en beste bondscoach ooit. De komende dagen worden de overige winnaars bekendgemaakt.