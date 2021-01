Chinese zakenmagnaat krijgt doodstraf voor corruptie

Lai Xiamon heeft van een Chinese rechtbank de doodstraf opgelegd gekregen. Hij werd schuldig bevonden aan corruptie en zou 226 miljoen euro aan omkoopsommen hebben aanvaard. Mensenrechtenorganisaties veroordelen de straf.

De zaak Xiamon moet een voorbeeld stellen. De doodstraf voor de man is de laatste hefboom van president Xi Jinping’s. De president wil aantonen dat zijn beleid corruptie hard aanpakt en dat ze China ‘proper vegen’. Een manier om andere fraudeurs in het gareel te houden, klinkt het. Mensenrechtenorganisaties noemen het een grote stap achteruit voor China.

Een rechtbank in Tianjin oordeelde dat de misdaden van Xiamon in die mate zijn dat ze het land enorme schade berokkende. De feiten dateren van de tijd dat de zakenmagnaat voorzitter was van Huarong Asset Management. Een financiële instelling opgezet in 1999 om slechte leningen van China’s grootste staatsbanken over te nemen. Xiamon had eerder bij China’s Centrale bank gewerkt en als waarnemer van de banken opgetreden.

Wanneer de doodstraf wordt uitgevoerd is nog niet geweten. Mensenrechtenorganisaties pleiten er voor de straf onmiddellijk om te zetten in een celstraf.