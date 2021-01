Euro op hoogste niveau sinds april 2008

De euro is woensdagochtend verder in waarde gestegen tegenover de Amerikaanse dollar. De Europese eenheidsmunt is nu 1,2325 dollar waard, het hoogste niveau sinds april 2018. Een dure euro maakt import goedkoper, maar uitvoer buiten het handelsblok wordt duurder.

Het is vooral de dollar die onder druk staat, door de spannende Senaatsverkiezingen in Georgia. Daarvan zal afhangen of de Republikeinen de controle over de Senaat behouden en de nieuwe Democratische president Joe Biden met weerstand te maken krijgt om zijn eigen politieke agenda te realiseren.

Naast de politieke activiteit wordt deze week ook uitgekeken naar een reeks macro-economische data, onder meer over de arbeidsmarkt in de VS. De Amerikaanse centrale bank zal woensdagavond haar notulen voor het rentebeleid publiceren.