Amerikaanse zenders roepen Democraat Raphael Warnock uit tot winnaar

De strijd om één van de twee zitjes in de Senaat is woensdagochtend beslecht. De grote Amerikaanse media NBS, New York Times en zelfs het republikeinse Fox News wijzen de overwinning toe aan Raphael Warnock. De tegenkandidate, de republikeinse Kelly Loeffler, weigert voorlopig haar nederlaag toe te geven.

Dominee Warnock is al sinds 2005 predikant van de beroemde Ebenezer Baptist Church in Atlanta, waar hij in de voetsporen trad van Martin Luther King. Warnock zet zich al jaren in voor een uitbreiding van de gezondheidszorg en stond aan de wieg van het New Georgia Project dat kiezers aanzet om van hun stemrecht gebruik te maken. De beide Republikeinse kandidaten noemen hem een communist. Warnock voert nochtans een gematigde campagne waarin hij zich op de lijn van Joe Biden stelt.

De race om het andere zitje blijft momenteel een nek-aan-nek en is ‘too close to call’.

In Georgia verdedigden de Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue hun zetels. De Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de Senaat in handen te houden. Maar als de twee zetels naar de Democratische uitdagers Raphael Warnock en Jon Ossoff gaan, zullen beide partijen over vijftig zetels beschikken. En dat heeft grote gevolgen voor de machtsbalans in de Senaat. Als elke partij 50 zetels heeft, is de stem van de vicepresident de doorslaggevende. En dat is vanaf 21 januari de Democrate Kamala Harris.