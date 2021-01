‘Zwarte weduwe’ krijgt 5 jaar na overlijden echtgenoot: “Ze heeft hem de dood ingejaagd om een dag later zijn erfenis op te eisen”

Kasterlee - De Limburgse Godelieve V. (73) is veroordeeld tot de maximumstraf van 5 jaar cel wegens schuldig verzuim. Ze bood geen hulp terwijl haar man, Marcel Van Bouwel (67), zich op 27 juni 2016 in haar aanwezigheid verhing in hun woning in Kasterlee. De zwarte weduwe moet ook onmiddellijk worden aangehouden en een boete van 9.600 euro betalen. De dochter van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro.

Weduwnaar Marcel Van Bouwel uit Kasterlee werd in maart 2016 op zijn oude dag tot over zijn oren verliefd op de Limburgse vrouw die zich uitgaf voor advocate, nadat hij reageerde op een contactadvertentie: ‘Lieve vrouw zoekt Lieve man’. Het stel trouwde halsoverkop, en amper enkel dagen nadat ze gaan samenwonen schreef Marcel al zijn testament en maakte alles over aan zijn nieuwe vrouw. Amper drieënhalve maand na hun eerste kennismaking verhing hij zich thuis. Al de dag na zijn dood eiste Godelieve V. bij de notaris de erfenis op. “Ze heeft hem de dood ingejaagd om een dag later zijn erfenis op te eisen”, zei haar familie daarover.

Godelieve V. werd op 16 oktober nog voor het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijke celstraf en een forse geldboete omdat ze als zogenaamde advocate het vertrouwen won van een zwakbegaafd koppel dat ze 55.000 euro afhandig maakte. Die feiten speelden zich af tijdens precies dezelfde periode dat Godelieve V. huwde met Marcel V.B. Ze poseerde op haar trouwfoto zelfs samen met Marcel en de slachtoffers.

Godelieve V. werd door de rechtbank ook onwaardig verklaard om te erven van het slachtoffer. Ze was zelf niet aanwezig in de rechtbank en werd vertegenwoordigd door haar advocaat.