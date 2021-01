Het Braziliaanse Palmeiras neemt serieuze optie op finale Copa Libertadores

Het Braziliaanse Palmeiras heeft dinsdag een grote stap richting finale van de Copa Libertadores gezet. Het versloeg in de heenwedstrijd van de halve finale in Avellanada nabij Buenos Aires het Argentijnse River Plate met 0-3.

Rony (27.), Luiz Adriano (47.) en Matias Viña (62.) maakten de goals voor het team van coach Abel Braga. Het River Plate van Marcelo Gallardo moest na een uur met tien verder na de uitsluiting van middenvelder Jorge Carrascal.

Op 12 januari staat de return in Sao Paulo op het programma.

De winnaar speelt op 30 januari in het Maracana in Rio de Janeiro om de eindzege tegen het Argentijnse Boca Juniors of het Braziliaanse Santos. Die spelen woensdag hun eerste halve finale. De finale zal overigens achter gesloten deuren worden afgewerkt vanwege de coronapandemie.

De Braziliaanse titelverdediger Flamengo sneuvelde in de achtste finales van deze Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.