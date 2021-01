Koelbloedige afrekening in Luik: 28-jarige vrouw dood teruggevonden, handen vastgebonden, kogel in het hoofd

In Luik is een jonge vrouw dood teruggevonden in haar appartement. Het levenloze lichaam werd aangetroffen door de zus van het slachtoffer. De vrouw werd koelbloedig gedood met een kogel in het hoofd.

Het is Fadja Yanoun, de zus van het slachtoffer die dinsdagmiddag de gruwelijke ontdekking deed. Ze was naar het appartement van haar jongere zus Ahlam getrokken om te checken of alles oké was. Ze had namelijk al even niets meer gehoord en ze maakte zich zorgen. Fadja vond haar zus maar er kon geen hulp meer baten. Met een kogel in het hoofd en de handen vastgebonden op de rug liet Ahlam het leven. Wanneer de feiten precies plaatsvonden, is niet duidelijk. De jonge vrouw werd laatst gezien op 29 december.

Volgens Sudinfo zou de levenswijze van de Europese Ahlam haar Syrische familie tegen de borst stootte. Eén van haar vijf broers zou haar in het verleden al gewaarschuwd hebben, maar daar trok de jonge vrouw zich weinig van aan. Op haar Facebookpagina schreef ze nog: “Leef je leven zoals je wil, ooit sterf je toch.”

De procureur in Luik bevestigde de feiten aan Sudinfo. “Het lichaam werd gevonden in haar appartement. De jonge vrouw werd doodgeschoten en het geweer werd op haar bed gevonden. De wetsdokter en het labo zijn ter plaatse geweest om af te stappen. Het lijkt erop dat de feiten in familiale sfeer zijn gebeurd”, zegt Catherine Collignon, perswoordvoerder voor het parket. Momenteel werden er nog geen verdachten opgepakt.