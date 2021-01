Marc van Ranst laat doodsbedreiging van kok onderzoeken

Opnieuw wordt viroloog Marc Van Ranst met de dood bedreigd. Deze keer werden de bedreigingen op Facebook geuit naar aanleiding van een artikel uit Knack.

Marc Van Ranst toont op Twitter hoe hij opnieuw met de dood bedreigd wordt. “Wanneer de horeca terug opent ga ik het restaurant waar topchef Vincent Florizoone in de potten roert, best even vermijden wegens te gevaarlijk voor mij”, klinkt het cynisch.

Hij deelt hiermee de post waar de chef in kwestie vraagt of iemand Van Ranst een kogel kan geven.

Van Ranst hoop in elk geval dat de lokale politie van Oostende en de federale politie de bedreigingen en de oproep tot geweld verder onderzoeken.

Ik hoop dat de #lokalepolitieoostende en de @federalepolitie deze oproep tot geweld onderzoekt.

Vincent Florizoone is geen onbekende in de restaurateurs-wereld. Hij is chef van Brasserie Albert in het Thermae Palace. Hij was in het verleden ook de rechterhand van Bruneau in Brussel, leidde gastronomische restaurants als Grand Cabaret en Edison en zijn bierkaart werd door GaultMillau bekroond tot de beste van de Benelux.