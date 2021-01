Actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard beschuldigen Bart De Pauw van grensoverschrijdend gedrag: “We willen dat dit stopt”

De negen vrouwen die televisiemaker Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag, treden woensdag in een gezamenlijke mededeling naar buiten. “Het enige dat wij willen, is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt”, stellen ze. Het gaat onder meer om actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard.

Het proces start volgende week donderdag en de namen van de vrouwen zouden die dag ook bekend geraken aangezien het gaat om een openbaar proces. De vrouwen stappen daarom nu zelf in het licht.

Maaike Cafmeyer Foto: Geert Van de Velde

“Willen dat het stopt”

“We zijn opgelucht dat de rechtszaak eindelijk van start gaat. En toch betreuren we dat dit alles via de gerechtelijke weg moet lopen. Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht. Hopelijk kan het andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sterken om aan de alarmbel te durven trekken. Wij zullen ons verder onthouden van enige commentaar in de media. We willen dan ook vriendelijk vragen om onze privacy en die van onze naasten te respecteren.”, klinkt het.

Liesa Naert Foto: ISOPIX

Het gaat onder andere om actrice Maaike Cafmeyer (47) die jarenlang met De Pauw samenwerkte. Ze speelde onder andere De Pauw’s vrouw in Het Geslacht De Pauw, een persiflage op de realityshows. De show liep van 2004 tot 2005.

Liesa Naert (39) verwierf nationale bekendheid door in 2006 samen met Bart De Pauw en Neveneffecten het humoristische programma Willy’s en Marjetten te maken. Ze speelde later ook mee in Quiz me Quick van Bart De Pauw.

Ella-June Henrard (27) speelde mee in de laatste reeks die De Pauw maakte It’s Showtime. De show werd nooit uitgezonden door de perikelen rond De Pauw.

Lize Feryn (27) werkte niet samen met De Pauw, maar kreeg uit het niets seksueel getinte berichten van hem vanaf 2014. Cathérine Ongenae (49)werkte in 2004 als kleedster en actrice in ‘Het Geslacht De Pauw’. Dymphne Poppe (32) werkte van 2012 tot 2015 als programmamaker voor Koeken Troef. Ellen Lloyd (34) werkte in 2014 als kleedster voor het tv-programma ‘Twee tot de zesde macht’.

Jenka Van de Voorde (27) liep in 2016 stage bij Koeken Troef en werkte er tot eind 2017 als programmamaker. Helena De Craemer (27) liep in 2017 stage bij Koeken Troef.

Ella-June Henrard Foto: Joris Herregods

Instituut voor gelijke kansen

Liesbet Stevens, adjunct-directrice Instituut: “Het Instituut stelde zich burgerlijke partij omdat grensoverschrijdend gedrag op het werk een ernstige problematiek is in onze samenleving. Het is een problematiek waar mensen die ermee geconfronteerd worden meestal niet over durven spreken, omdat er schaamte mee gemoeid is maar vooral ook omdat het vaak gaat om een machtsverhouding. Ook wordt er nog te snel gedacht dat psychische intimidatie en grensoverschrijdend gedrag niet zo schadelijk is. Nochtans is bijvoorbeeld stalking strafbaar en kan dit langdurige, ernstige gevolgen hebben voor slachtoffers. Uit onderzoek van het Europese mensenrechteninstituut (FRA) blijkt dat 1 op 4 vrouwen na een jaar nog last heeft van slaapproblemen, angsten of een onveiligheidsgevoel.”

Bemiddeling geweigerd

In het verleden kreeg het kamp De Pauw de kans om in bemiddeling te gaan met de vrouwen. Hij zou publiekelijk zijn fout gedrag moeten erkennen en de gemaakte kosten vergoeden. Dat zouden bijvoorbeeld de kosten van een psycholoog kunnen zijn. Zijn advocaten weigerden echter de uitgestoken hand en stuurden het voorstel beleefd terug naar Gent. Dat bleek eerder al uit betrouwbare informatie die onze redactie bereikte.

