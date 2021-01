Staat clubicoon Sergio Ramos op punt te vertrekken bij Real Madrid? “Spanning met bestuur was nooit zo groot”

Speelt Sergio Ramos volgend seizoen nog bij Real Madrid of niet? Die vraag houdt de Spaanse voetbalwereld al wekenlang bezig. En het ziet er blijkbaar niet zo goed uit voor De Koninklijke.

De 34-jarige kapitein en ploegmaat van Thibaut Courtois en Eden Hazard is een van de sterren die sinds deze maand mogen onderhandelen over een transfer wegens een aflopend contract. Maar Ramos wil graag blijven bij de club waarvoor hij al sinds 2005 speelt en alles won wat er te winnen valt. Er vonden al meerdere gesprekken plaats, maar tot nu toe zonder succes.

Volgens Marca staan Real en Ramos zelfs verder uit elkaar dan ooit. Voorzitter Florentino Perez zou een contractverlengingen van slechts één seizoen op tafel hebben gelegd, volledig in de traditie van de club. Spelers ouder dan 30 jaar krijgen al langer geen langdurig contract meer in Madrid. Maar Ramos wil dat wel en bovendien zijn salaris (12 miljoen euro per jaar) behouden. Een contract van twee jaar zou eventueel mogelijk zijn, maar dan alleen als de Spaanse verdediger inlevert.

En dus neemt de spanning aardig op, aldus de Madrileense krant. Want na de mislukte babbel van afgelopen weekend is er voorlopig geen nieuw gesprek gepland. Bovendien wordt Real zwaar gelinkt aan potentiële vervangers als David Alaba (Bayern) en Pau Torres (Villarreal).

Voor Ramos zelf is er volgens de geruchtenmolen stevige interesse van PSG, dat ook gelinkt wordt aan Lionel Messi. Juventus is altijd een kandidaat als het over vrije spelers gaat en dan is er ook nog de interesse uit de Premier League, en dan vooral van Manchester City.