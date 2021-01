Nu vaccinatiecampagne echt is gestart: wanneer krijgt de gewone Belg zijn prikje?

De echte aftrap van de vaccinatiecampagne werd woensdag gegeven, te beginnen in de woon-zorgcentra. De volgorde over wie wanneer normaal zijn prik krijgt, staat ook zo goed als vast. Volgens de huidige voorspellingen zijn rond april de 65-plussers aan boord, als eerste groep in de bredere bevolking. Maar wat is al geweten over die fase?