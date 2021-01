Een ding is zeker: Trump slaat de deur van het Witte Huis niet stilletjes achter zich dicht

Nog meer slecht nieuws voor Donald Trump. Nadat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor, lijken de Republikeinen nu ook de meerderheid in de Senaat kwijt te spelen. Als de laatste twee zetels in de staat Georgia naar de Democraten gaan, en daar lijkt het op, kan Joe Biden daadkrachtiger regeren. In welke mate heeft Trump het in al zijn koppigheid verknoeid door zich niet neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag?