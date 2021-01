Hockeycoach krijgt zes jaar cel voor zedenmisdrijven

Leuven - Het Brusselse hof van beroep heeft woensdag een gevangenisstraf van zes jaar uitgesproken tegen Christophe C., een Leuvense hockeycoach die vervolgd werd voor seksueel misbruik en kinderporno. In Leuven had de man nog acht jaar cel gekregen maar het hof van beroep was van oordeel dat C. moest vrijgesproken worden voor een groot deel van de feiten die hem verweten werden.

Christophe C. uit Leuven stond terecht in twee dossiers van verkrachting en aanranding van zeker vier minderjarige mannelijke spelers van een indoorhockeyclub uit Leuven van 2010 tot 2016. De man was er in die periode aan de slag als coach en werd in 2014 ook voorzitter. Het beweerde misbruik kwam aan het licht na een klacht van twee jongemannen in 2016. Bij de huiszoeking die daarop volgde, trof de politie ook kinderpornografisch materiaal aan op de computer van de man.

De correctionele rechtbank van Leuven veroordeelde Christophe C. op 5 november 2019 voor alle feiten tot een effectieve gevangenisstraf van acht jaar. Zowel C. als het openbaar ministerie gingen in beroep en het Brusselse hof van beroep heeft C. nu voor een groot deel van de feiten vrijgesproken. Voor een resem andere feiten werd C. wel veroordeeld, tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar.

Het arrest had eerder, in september, al uitgesproken moeten worden maar de uitspraak liep vertraging op omdat tijdens het beraad bleek dat twee kartons van het dossier zoek waren. Die werden later wel teruggevonden.

LEES OOK. Gewezen ijshockeycoach blijft ontkennen in zedenzaak: parket vordert acht jaar cel