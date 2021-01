Brusselse lokale besturen respecteren in slechts 20 procent van aanwervingen de taalwet

Brussel - De Brusselse vice-gouverneur Jozef Ostyn heeft woensdag zijn meest recente jaarverslag voorgesteld wat betreft de naleving van de taalwetgeving bij aanwervingen en benoemingen in de lokale besturen. Het rapport toont aan dat slechts in 20 procent van de aanwervingen de bestuurstaalwet wel degelijk gerespecteerd wordt.

Het rapport werd woensdag voorgesteld tijdens een gezamenlijke online meeting met leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de commissie Brussel van het Vlaams Parlement. In zijn discours haalde vice-gouverneur Ostyn verschillende knelpunten aan. Een eerste was de wettelijke verplichting om alle aanwervingen en beslissingen voor te leggen aan de vice-gouverneur. “Al is er ten minste één lokaal bestuur dat blijft weigeren om haar wettelijke verplichting na te komen”, verduidelijkt Ostyn.

Het meest fundamentele knelpunt is het niet respecteren van de bestuurstaalwet bij personeelsbeslissingen. De personeelsleden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad moeten allemaal individueel tweetalig zijn en voor hun aanwerving in het bezit zijn van een brevet dat kennis van de andere landstaal aantoont.

“In 2019 werd in slechts 625 van de 3.123 voorgelegde beslissingen de bestuurstaalwet gerespecteerd. Dat is 20 procent van de gevallen. Gemiddeld lag dit percentage in de afgelopen 10 jaar rond de 23 procent”, duidt de Brusselse vice-gouverneur. “In 2019 waren er een totaal van 1.829 schorsingen, wat gelijk staat aan bijna 60 procent van de voorgelegde besluiten”, vervolgt hij.

De schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur is beperkt. Het is aan de lokale overheden zelf om de tijdelijke schorsing te bevestigen en de aanwerving te vernietigen, maar dat gebeurde in geen enkel geval.