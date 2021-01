Albert Roux (85), de man die de Britten lekker leerde eten, overleden

De Franse topchef Albert Roux is woensdag overleden op 85-jarige leeftijd. De man was al een tijdje op de sukkel geraakt. Roux is vooral bekend omdat hij de Parijse Franse kookkunsten in Londen introduceerde.

Het zijn de ondernemende broers Albert en Michel Roux die in Londen een klein culinair imperium konden oprichten. Ze startten heel kleinschalig door het restaurantje Le Gavroche op te richten en om beurten de zaal en de keuken te doen. Maar het kleine restaurant in Chelsea werd een instant succes. Het werd het eerste restaurant in het Verenigd Koninkrijk dat erin slaagde om drie Michelinsterren te behalen.

In 1972 breidden de broers hun onderneming uit door de Waterside Inn te kopen, een traditionele Engelse Country Club. Ze konden de club transformeren naar een hip restaurant met cocktailbar. In 1986 kwam het tot een breuk tussen de broers. Michel , die vorig jaar in maart overleed, en zijn zoon Alain bleven in de Waterside Inn, terwijl Albert en zijn zoon Michel Jr. zich focusten op Le Gavroche.

